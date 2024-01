Incêndio no Cocó: qual o risco da fumaça para saúde? Médico responde

Cortinas de fumaça oriundas do incêndio no Parque do Cocó estão em diversas partes de Fortaleza Crédito: Arquivo Pessoal

Os principais cuidados que auxiliam tanto a saúde corporal quanto na eliminação do cheiro são a facilitação da entrada de ar em todo o ambiente. Após a diminuição do excesso de fumaça, portas e janelas abertas facilitam a circulação do "ar limpo". Dessa forma, o vento pode trazer de volta o conforto da respiração sem dificuldades. Incêndio no Cocó: moradores de diferentes bairros da Capital relatam fumaça e odor forte; VEJA Incêndio no Cocó: sintomas e risco da fumaça para a saúde Sobre as complicações que poderiam ser ocasionadas através da inalação de fumaça, O POVO entrou em contato com o médico otorrinolaringologista, Eduardo A. Younes. Ele começou falando sobre os sintomas iniciais em que já há uma predisposição de doenças respiratórias. “Estamos falando da liberação de pequenas partículas sólidas durante queimadas em grandes centros urbanos. Encontramos situações onde isso pode provocar complicações na via aérea superior, ou seja, nariz e garganta. Inicialmente, essas áreas podem ser atingidas pelas partículas liberadas através das fumaças, causando irritações, coceiras, espirros, coriza, entupimento do nariz, pigarro e voz rouca”, afirmou. Incêndio no Cocó: previsão é debelar os dois focos identificados até 20 horas; CONFIRA

“Além disso, a via aérea inferior, a parte pulmonar, pode ser afetada, levando à falta de ar, tosse ou ao agravamento de doenças já pré-existentes, como a rinite alérgica. Isso pode ocorrer em pessoas propensas a crises devido à inalação das partículas presentes na fumaça", disse o médico. "Essa condição pode resultar em uma piora, levando à sinusite e a um processo destrutivo nasal, com a formação de secreções mais espessas. Na parte pulmonar, pode desencadear um processo de pneumonia”, concluiu afirmando quais doenças podem ser prejudiciais nestes cenários. Sobre a automedicação, ele aconselha não aderir a esse método, pois pode contribuir para outros problemas respiratórios.

“Sempre evite a automedicação, pois às vezes ela pode mascarar sintomas que estejam evoluindo. Tenha muito cuidado e busque orientação médica diante de situações que possam afetar crianças pequenas e idosos. Tenha cautela, pois dessa forma, pode ocorrer um agravamento das crises respiratórias”, aconselhou. Fogo no Cocó: cuidados necessários para a prevenção de incêndio Em postagem através de suas redes sociais, a Secretaria de Saúde do Ceará trouxe algumas dicas sobre como prevenir incêndios que possam gerar fortes nuvens de fumaça. Confira todas as prevenções indicadas: Nunca atire cigarros ou fósforos em acessos ou próximos às vegetações.

Acompanhar as previsões meteorológicas locais.

Não queimar folhas, lixos ou entulhos. Posicionamento do governo Pelas redes sociais, o governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que os bombeiros trabalham para controlar o fogo, com o reforço de brigadistas da Sema e de policiais militares do Batalhão Policial do Meio Ambiente (BPMA). O governador também informou que determinou “apuração rigorosa sobre as causas do incêndio”.