Incêndio no Cocó: cerca de 300 mil litros de água foram utilizados para combater fogo

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22.01.2024: Agentes do corpo de bombeiros fazem trabalhos para conter fogo no Cocó. Crédito: FÁBIO LIMA

O equipamento em formato de cesta é feito de lona e consegue despejar grande quantidade de água em focos de queimadas. Ele tem 500 litros de capacidade e foi despejado aproximadamente 80 vezes, segundo o coronel. Helicóptero da Ciopaer com o Bambi Bucket acoplado. Equipamento tem capacidade de despejar 500 litros de água por vez em focos de queimada Crédito: SSPDS/Divulgação Como as viaturas da corporação são muito largas para adentrar a mata, a água levada por elas até o Cocó foi distribuída para carros menores com bombas de água e para bombas costais, equipamentos que são usados como uma mochila pelos bombeiros. Abafadores e espuma de resfriamento também foram ferramentas adotadas. Conforme o comandante, a principal estratégia empreendida foi o trabalho braçal dos bombeiros. “Aqueles locais que a gente não consegue chegar porque não tem condições, vai ser braçal, vai ser o bombeiro com a bomba costal, com as pás”, afirma. Os caminhos estreitos foram o motivo pelo qual não foi usado o tanque Firebull Aircore. Adquirida em 2022, a tecnologia promete ventilação com nebulização de água ou espuma, garantindo maior absorção de calor, controle do fogo mais rápido e redução do uso de água. No entanto, o uso dele no incêndio do parque não foi viável, segundo o comandante Barreto. “Ele é um tanque de guerra, pesa 30 toneladas quando abastecido e tem nove metros e meio de largura. Para entrar aqui, eu teria que provocar um desmatamento. Se fosse um local aberto, não teria problema [usar o tanque]”, afirma.

Monitoramento continua para fogo não voltar a atingir mata Nesta segunda-feira, 22, o trabalho dos bombeiros é de monitoramento da mata atingida pelo incêndio. Barreto afirma que não há mais focos de fogo, mas é preciso observar e prevenir que isso volte a acontecer. O comandante comemora o céu nublado de Fortaleza, pois isso significa que o tempo não será tão quente, o que poderia favorecer o ressurgimento de fogo. Policiais civis e peritos estiveram presentes no local nesta manhã para avaliar as causas do incêndio e investigar a possibilidade do sinistro ser considerado criminoso. CBMCE estuda implantação de batalhão de combate a incêndios florestais em Fortaleza O comandante-geral explica que é estudada a possibilidade de implantação de um batalhão de combate a incêndios florestais em Fortaleza. “A ideia é colocar uma companhia especialista nessa área na Capital”, diz. Há um batalhão desse tipo em Quixadá, no Sertão Central.