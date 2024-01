Incêndio no Cocó: evidências são coletadas para identificar causa do fogo

Após o incêndio no Parque do Cocó, em Fortaleza, ter sido controlado pelos bombeiros nesse domingo, 21, uma equipe composta por órgãos do Estado intensificou a Perícia para determinar as causas da ocorrência.

De acordo com informações da Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace), os trabalhos estão voltados para a coleta de evidências e análise de dados.