"Um prejuízo enorme para a nossa fauna e flora", disse a titular do Meio Ambiente do Ceará

A titular da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), Vilma Freire, disse que o incêndio que atingiu o Parque do Cocó, em Fortaleza, já é um "prejuízo enorme para a nossa fauna e flora". As chamas tiveram início na quarta-feira, 17, e ainda seguem nesta sexta-feira, 19, na unidade de conservação. Os bombeiros trabalham há mais de 40 horas para controlar os focos.

Apesar de ainda não saber a dimensão do impacto no parque em números oficiais, os prejuízos na fauna e flora já começaram a ser visto. Os animais estão entre as principais vítimas, entre cobras, tartarugas e roedores, que foram carbonizados durante o incêndio.

Conforme a titular da Sema, um plano de ação emergencial sobre o incêndio no Cocó está sendo trabalhado com a equipe da pasta. As ações inicais focarão no reflorestameno, ações de campo e educação ambiental.