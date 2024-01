Incêndio no Cocó: trilhas e visitação estarão abertas ao público neste final de semana

De acordo com secretário da Sema, a área de visitação e as trilhas não foram afetadas

Segundo o secretário Executivo de Planejamento e Gestão Interna da Sema, Gustavo Vicentino, a área de visitação e as trilhas não foram afetadas pelas chamas que tomam de conta de parte do local desde a quarta-feira, 17.

Apesar do incêndio ainda estar sendo debelado, o Parque Estadual do Cocó estará aberto para visitações e trilhas neste fim de semana.

O Parque Estadual do Cocó, é o maior parque natural em área urbana do Norte/Nordeste e o quarto da América Latina, sendo o maior fragmento verde da capital cearense, com extenso manguezal e dunas milenares no entorno. O local conta com mais de 2 km de trilhas interligadas.

Com o incêndio, estima-se que, pelo menos, dez hectares de terras do Parque foram destruídos pelas chamas, de acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, Fábio Plutarco. Ainda não se sabe a causa.

Entenda o incêndio no Parque do Cocó