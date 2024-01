Parque do Cocó ainda tem focos de incêndio subterrâneo

Parque do Cocó ainda conta com focos de incêndio que atingem a parte subterrânea da área atingida Crédito: Samuel Setubal

“O fogo na superfície você consegue enxergar. Foi feito um trabalho, e os nossos drones identificaram os focos. Quando nós conseguimos debelar, o fogo ‘aparentemente’ acabou. A preocupação começa de onde estão o que a gente não consegue enxergar, que são esses focos no subterrâneo. É o mesmo fogo que estava na superfície, que foi para o subterrâneo”, explicou. Cerca de sete pontos foram identificados em locais distintos nesta manhã. Segundo a secretária, essa é uma das preocupações dos agentes, que trabalham para debelar as chamas e evitar que, com os ventos, o fogo se espalhe para outras áreas. “Está sendo feito um trabalho com máquinas patrol para identificar e debelar 100% [dos focos]. Entramos a madrugada com a notícia de que tinham sido debelados esses dois focos. No entanto, tem esse trabalho a ser feito no subterrâneo, que é onde a gente percebe que está ainda nascendo alguns focos”, completou. Os trabalhos dos bombeiros, em conjunto com brigadistas da Sema, já dura mais de 30 horas. Por nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que, nesta manhã, 33 bombeiros militares e seis viaturas do CBMCE atuam no local, divididos em três grupos. Leia a nota na íntegra

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) continua, nesta sexta-feira (19) com os trabalhos de combate ao incêndio no Parque do Cocó. Nesta manhã, 33 bombeiros militares e seis viaturas do CBMCE atuam no local, divididos em três grupos. Um deles atua pela Avenida Sebastião de Abreu, indo sentido ao bairro Cidade 2000. Os outros dois grupos estão dentro do parque, vindo no sentido contrário. A ideia é que os três grupos se encontrem e concentrem os focos de incêndio em um só local, até debelar o fogo.

