Animais terrestres são principais vítimas de incêndio no Cocó

ATENÇÃO: Conteúdo sensível em relação a animais.

Animais terrestres, principalmente rastejantes, são os mais impactados pelo incêndio no Cocó, em Fortaleza Crédito: Ascom Sepa/Reprodução

Os animais terrestres são as principais vítimas do incêndio que atinge o Parque do Cocó desde a tarde da última quarta-feira, 17. As chamas carbonizaram sobretudo os animais rastejantes, como cobras, além de tartarugas e roedores. Equipes da Secretaria da Proteção Animal (Sepa) estão no local para atuar no resgate de animais em risco e feridos.