Ceará tem 45% de chances de chuvas abaixo da média, diz Funceme

O Ceará tem 45% de probabilidade de chuvas abaixo da média entre fevereiro e abril de 2024, conforme anunciado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) nesta sexta-feira, 19. As chances de precipitações dentro da normal e acima da normal são de 40% e de 15%, respectivamente, nos referidos meses, os quais compõem a maior parte da quadra chuvosa, de fevereiro a maio.

As informações foram divulgadas na manhã desta sexta-feira, 19, por meio do Sistema de Recursos Hídricos do Governo do Estado do Ceará, no auditório da Casa Civil, localizado no Palácio da Abolição, em Fortaleza.

Com a atuação do El Niño no Nordeste, meteorologistas e gestores já alertavam, em novembro passado, que este ano poderia abrir um novo período de estiagem severa no Ceará, sem reposição nos açudes devido à falta de chuva.