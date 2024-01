Incêndio no Cocó: bombeiros avaliam uso de barcos para chegarem até área atingida

Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), a área do incêndio é cercada por vegetação e não há acesso para as viaturas dos bombeiros. Por isso, os profissionais tentam entrar pelo rio Cocó e avaliam chegar até o local das chamas com o uso de barcos.

Os trabalhos das equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) para controlar as chamas no Parque do Cocó , em Fortaleza, seguem na manhã desta sexta-feira, 19. Os bombeiros avaliam o uso de barcos para chegarem até a área atingida pelo incêndio.

No momento, os agentes que estão no local realizam os trabalhos em três frentes, de acordo com o coronel comandante do CBMCE, Cláudio Barreto.

Uma delas é pela avenida Sebastião de Abreu, onde estão as viaturas do Corpo de Bombeiros que utilizam mangueiras para acesso ao parque. Há outras duas equipes dentro do Parque do Cocó, com material como enxadas e bombas costais, que vão até o foco de calor.

O gestor do Parque do Cocó, Narciso Mota, afirmou que, apesar de limitações, os bombeiros analisam a possibilidade de combater as chamas pelo rio.

“Essa é a situação de um incêndio em uma área em que a gente vai ver se é possível controlar por esse lado [do rio], já que toda a equipe já está concentrada naquela área próxima à Cidade 2000. A gente está indo com um batedor para averiguar a possibilidade, porque, por enquanto, a gente tem algumas limitações de equipamento, mas com o barco a gente já vai poder fazer essa avaliação de possibilidade de atacar um incêndio por aqui”, disse.

Ao todo, os trabalhos dos bombeiros já duram mais de 30 horas. No local, também estão brigadistas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) e agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE).