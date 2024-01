Invasão de fumaça e riscos à saúde: entenda as consequências do incêndio no Parque do Cocó

A Cidade foi tomada pela fumaça e pelo cheiro forte vindos do incêndio que atingiu o Parque do Cocó nesta quinta-feira, 18. Entenda as consequências da queimada e como ela interferiu até mesmo na coloração dos raios solares

Para explicar o motivo dessa ida da fumaça a outros bairros, o capitão Sócrates Souza, subcomandante na 2ª Companhia de Bombeiros do Crato , explicou que os produtos gerados pela combustão são dissipados em forma de fumaça e por ela ser mais densa que o ar, tende a subir e se alastrar com mais facilidade conforme a direção e a velocidade do vento.

A fumaça também causou alteração na coloração dos raios solares, que ganharam a tonalidade mais amarelada deixando a Cidade em um filtro de tonalidade sépia. O professor Rivelino Cavalcante, do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará (Labomar/UFC), explicou que quando há queimadas, aumenta a quantidade de material particulado na atmosfera.

“Esse material particulado tende a fazer essa mudança dos raios solares, ele absorve um certo comprimento de onda dos raios solares e fica com essa cor característica, normalmente é por conta disso. É tanta fumaça que ela fica com esse tom escurecido. Então, na realidade, as queimadas liberam muitas dessas partículas em suspensão, que nós chamamos de poeira”, explicou.

O professor e climatologista Alexandre Araújo, complementa dizendo que tudo tem a ver com as partículas produzidas em um incêndio como esse chegam a atmosfera.

“Na fumaça, temos a presença de fuligem – que basicamente é carbono, compostos orgânicos voláteis e essas partículas interagem com a luz solar. A fuligem absorve radiação, isso além de diminuir a quantidade de luz solar que está na superfície, como ela está absorvendo radiação, ela vai aquecer a atmosfera e mudar o comportamento dinâmico da atmosfera”, diz.

Ele conta ainda que a grande presença de fuligem pode inibir a formação de nuvens justamente por esse aquecimento na atmosfera. As outras partículas, diferente da fuligem que tem a coloração preta e absorve luz, tendem a refletir e espalhar a radiação.

“Com o espalhamento dessas partículas, vemos mudanças por exemplo no pôr do sol. Lamentavelmente, com mais aerossóis, o pôr do sol pode até ficar aparentemente mais bonito, só que essa beleza está escondendo uma realidade trágica, mas não tem a ver com temperatura, mas porque há uma modificação dos comprimentos de onda”, conta.