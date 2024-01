Heliponto do HGF está há dois anos sem funcionar

O heliponto do Hospital Geral de Fortaleza, equipamento da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), está sem funcionamento há quase dois anos desde o fim da licença de operação. A última inscrição no cadastro nacional de aeródromos – documento que autoriza a realização de operações aéreas – foi em 2012, com validade de dez anos.

A área aeroportuária que contemplava a unidade de saúde teve sua autorização vencida em 2022 por não cumprir os requisitos solicitados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

De acordo com as informações repassadas pela diretoria do HGF à rádio O POVO CBN, a pista passa por procedimentos para adequar a estrutura do heliponto aos padrões da Agência. No período de funcionamento, a estrutura tinha permissão para operar.