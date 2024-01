Incêndio no Cocó: previsão é debelar os dois focos identificados até 20 horas

Frentes de brigadistas da Sema e do Corpo de Bombeiro atuam em dois focos de fogo ainda em atividade, conforme a Secretária do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Vilma Freire

Equipes trabalham há nove horas no controle de um incêndio que atinge o Parque do Cocó, em Fortaleza. A previsão, conforme Vilma Freire, Secretária do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), é que os dois focos de fogo identificados sejam debelados até as 20 horas. Segundo ela, não é possível dimensionar ainda a extensão da área atingida pelas chamas.



Equipes estão atuando em duas frentes, 45 brigadistas da Sema em um foco e 28 do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), em outra área. Segundo ela, devido à fumaça, não é possível identificar ainda se existem outros focos de fogo.

Ao longo do dia, fumaça e odor forte atingiram diversos bairros da Capital. A mata no local do incêndio não é nativa, mas exótica, capim.