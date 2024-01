Elmano sanciona demissão de delegado acusado de posse ilegal de arma de fogo

CONTROLADORIA Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) Crédito: Aurelio Alves

O governador Elmano de Freitas (PT) assinou a demissão do delegado Jefferson Lopes Custódio em decisão publicada na edição dessa terça-feira, 16, do Diário Oficial do Estado (DOE). Ele nega ter cometido crime e pode recorrer da decisão.

Comissão Processante da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) havia sugerido a demissão do delegado em 2021, após ele ser alvo, em 2017, de uma operação que apontou diversas irregularidades na Delegacia Regional de Senador Pompeu (Sertão Central do Estado), a qual Jefferson era o titular. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A demissão diz respeito à apreensão de 11 armas de fogo e munições em endereços ligados ao delegado durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido no contexto da operação “Data Venia”. O armamento não teria os devidos procedimentos legais para justificar a posse.

Play

Outras acusações contra o delegado Embora destaque não se tratar de fatos relacionados ao PAD que resultou na demissão, a decisão assinada pelo governador citou que Jefferson Lopes Custódia foi condenado a dois anos e oito meses de prisão em regime aberto por tentativa de denunciação caluniosa, acusação que também fazia parte do escopo da operação Data Venia.

Conforme o Ministério Público Estadual (MPCE), Jefferson teria sido flagrado em interceptação telefônica tramando plantar alguma substância para que um homem fosse preso e pudesse, durante depoimento, confessar um homicídio.

Por essa ocorrência, o delegado chegou a ser acusado de tráfico de drogas, mas foi absolvido em segunda instância por falta de materialidade, já que não foi localizado nenhum entorpecente com ele ou com os outros policiais investigados.