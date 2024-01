PM é investigado após sumir com dinheiro de colegas e arma da corporação

As informações que constam no Diário Oficial do Estado (DOE) apontam que o agente de segurança extraviou uma pistola Taurus, três carregadores e 30 munições, tudo da reserva de armamento da 2ª Companhia do 8º Batalhão da Polícia Militar.

O agente de segurança, que é considerado desertor, chegou a ter o nome divulgado na lista de desaparecidos do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Em razão da situação, a Controladoria Geral de Disciplina (CGD) abriu procedimento para apurar o caso e a incapacidade do PM de permanecer na corporação.

Um soldado da Polícia Militar que atuava em Fortaleza é investigado por supostamente obter mais de R$ 20 mil emprestados e não pagar. Ele teria comprado motocicleta, celular, relógio e desaparecido sem quitar as dívidas. A situação foi informada no Diário Oficial do Estado dessa terça-feira, 16.

Além disso, um tenente informou, por meio de um termo de declarações, que o soldado pediu R$ 20 mil emprestado para ser restituído no dia 9 de novembro de 2021, no entanto não fez o pagamento.

Outras pessoas teriam sido vítimas da mesma situação. Um outro soldado emprestou o valor de R$ 2 mil e vendeu ao militar uma motocicleta. No entanto, o soldado comprador pagou a entrada e cinco parcelas, faltando outras 19 para quitar o veículo. O agente de segurança que comprou a motocicleta transitou no veículo sem placa e vendeu para um outro homem.

Outra vítima relatou, em um termo de declaração, que vendeu um relógio e um aparelho celular ao PM, no entanto ele pagou a primeira parcela e não pagou mais a dívida.

A 12º delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou a fotografia do agente de segurança como desaparecido em razão de o policial ter "sumido". A última vez que ele foi visto no Ceará foi no dia 22 de outubro de 2021.

A imagem do policial foi divulgada em redes sociais e emissoras de TV. No entanto, durante investigação, foi descoberto que o agente de segurança embarcou no dia 23 de outubro de 2021 para o estado de Pernambuco e no dia 31 de outubro foi verificado que o soldado teria feito um saque em dinheiro na cidade de São Paulo.

A partir dessa situação, um conselho de disciplina foi aberto para apurar a conduta do agente de segurança, que é considerado desertor. E ainda verificar a impossibilidade da permanência dele nos quadros da Polícia Militar do Ceará.