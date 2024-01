Dupla condenada por roubo é presa no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza

Os dois homens são suspeitos de participação de organização criminosa no bairro Conjunto Palmeiras

Dois homens condenados por roubo foram presos nessa terça-feira, 16, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza.

Um dos homens foi identificado como Josimar Firmino Pereira, de 34 anos, conhecido como Chuck. Ele possui passagens por crime de roubo e porte ilegal de arma de fogo e por ser mandante de diversos crimes na região do Conjunto Palmeiras. Ele também é apontado como chefe de um grupo criminoso que atua no bairro.

O outro preso foi identificado pela polícia como Mário César Martins da Costa, de 32 anos, condenado por roubo. Tanto Josimar quanto Mário foram localizados, presos e agora estão à disposição da Justiça cearense.