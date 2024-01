Ciclista morre após ser atingido por caminhão em acidente no Cambeba

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), o motorista do caminhão perdeu o controle próximo à rotatória do bairro e tombou o veículo por cima de Eudes. O betoneiro também atingiu um poste, que caiu sobre outros dois veículos e acertou um terceiro de raspão. Não houve mais vítimas.

Um ciclista morreu na tarde dessa quarta-feira, 17, após ser atingido por um caminhão betoneiro que trafegava pela avenida Ministro José Américo, no bairro Cambeba, em Fortaleza . A vítima, identificada como Eudes Ferreira Facundes, 65, foi a óbito ainda no local, enquanto o condutor do veículo de carga, DE 34 ANOS, precisou ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O local foi isolado por agentes do CBMCE ainda no fim da tarde, que realizaram controle do trânsito e contiveram o derramamento de óleo na pista com uso de areia. Equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estiveram no local.

O POVO procurou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para mais informações sobre o caso e aguarda resposta.