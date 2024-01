Acusado de matar técnica de enfermagem com 109 facadas é preso

Maria Clara apresentava 109 lesões a faca e sinais de violência sexual Crédito: reprodução

Maria Clara teria sido morta na casa de Leonardo, no bairro Paupina, em Fortaleza, onde foi constatada a presença de sangue em todos os compartimentos da casa. A descoberta foi feita após um trabalho pericial. Após matar a jovem, ele teria ido até a casa da própria mãe, no mesmo bairro, onde pegou o carro da família e voltou até o conjunto de apartamentos onde mora. Leonardo teria acionado um vizinho que o ajudou a colocar o corpo da moça dentro do veículo e os dois levaram a vítima para a Sabiaguaba. O cadáver foi jogado de cima de um barranco. Conforme o delegado, Leonardo foi até a delegacia prestar depoimento acompanhado da esposa e tentou colocar a culpa da morte no vizinho. No entanto, em depoimento, o vizinho relatou que quando foi chamado para a residência, a vítima já estava morta e Leonardo com a faca nas mãos. A investigação também aponta divergências no depoimento da companheira de Leonardo, que afirmou não ter visto nada e que dormia no quarto. Conforme a autoridade policial, o vizinho contibuiu com as investigações e cedeu material genético. Enquanto isso, Leonardo tentaria atrapalhar as investigações exigindo que o vizinho assumisse o crime por ele. "O casal se recusou a agir de forma colaborativa. O José Leonardo fornecia drogas ao vizinho e se via em uma condição superior, obrigando que o vizinho assumisse o crime. E passou a ligar para familiares do vizinho com a intenção de que ele assumisse a autoria", ressaltou o delegado. Após ocultar o cadáver, Leonardo teria voltado para casa e providenciou a limpeza do apartamento. Ele se mudou no mesmo dia para o bairro do Ancuri, onde passou a morar com familiares.

