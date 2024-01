Polícia volta a prender suspeito de tentar matar comerciante em Juazeiro do Norte

Carlos Alberto Evangelista Silva havia sido solto após audiência de custódia, mas após ação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) voltou a ser preso nesta terça-feira, 16

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu, nesta terça-feira, 16, Carlos Alberto Evangelista Silva, acusado de tentativa de homicídio contra a comerciante Laísa do Nascimento Andrade, de 26 anos, que segue internada em estado grave. Crime aconteceu na última semana na cidade de Juazeiro do Norte. Indivíduo havia sido preso anteriormente, mas tinha sido solto após audiência de custódia.

Prisão ocorreu após ação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Nessa segunda-feira, 15, policiais já haviam detido o dentista Francisco Jonhatan Alves, acusado de orquestrar o crime, e Savana Oliveira, sua esposa, que também está sendo investigada pela ocorrência.

Tentativa de homicídio aconteceu na sexta-feira, 12. Informações obtidas através dos depoimentos e do Setor de Inteligência, apontam que a tentativa de assassinato teria sido motivada em razão de uma causa trabalhista movida pela lojista contra a clínica odontológica da qual o casal é proprietário.