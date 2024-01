Polícia divulga foto do acusado de matar técnica de enfermagem na Sabiaguaba

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), passou a divulgar, nesta semana, a foto e a identificação de um homem de 20 anos apontado como autor de um feminicídio na Capital. José Leonardo da Costa Damasceno, conhecido como "Leo" ou "Gordim", é suspeito de matar a técnica de enfermagem Maria Clara Barbosa Ramos, no último dia 13 de novembro.



Maria Clara, 20 anos, era natural do Rio Grande do Norte e foi encontrada morta no bairro Sabiaguaba. Conforme a PC-CE, ela foi morta por ser recusar a manter relações sexuais com o homem.