Polícia Civil prende dois suspeitos de assassinato em Guaiúba

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Um dos suspeitos é apontado como chefe de grupo criminoso que age no distrito de Água Verde

As investigações apontaram que a dupla assassinou José Wilame Alves de Souza, de 51 anos, no contexto da disputa por controle por áreas de comércio de entorpecentes, informou o delegado Moisés Fernandes, titular da Delegacia Metropolitana de Guaiúba.

Nesta terça-feira, 16, foi preso Francisco Anderson Florindo de Souza, conhecido como Lacoste. No último dia 7, a ordem judicial foi cumprida em desfavor de Antônio Elizonildo Fidelis, conhecido como “Vigia” ou “Cabo Fela”.

Francisco Anderson é apontado como um dos líderes de um grupo criminoso com atuação no distrito de Água Verde, em Guaiúba. Ele, que é natural do Rio de Janeiro, foi preso em Fortaleza.



A dupla é investigada por vários crimes na região. Eles seriam integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Outros mandados de prisão foram expedidos pelo crime e estão sendo cumpridos, informou a Delegacia Metropolitana de Guaiúba.