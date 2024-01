Corpo carbonizado é encontrado em via pública na Pavuna, em Pacatuba

Um corpo carbonizado foi encontrado em via pública na manhã desta terça-feira, 16, no bairro Pavuna , em Pacatuba (Região Metropolitana de Fortaleza). Pelo estado em que o corpo foi encontrado, não foi possível identificar a vítima — nem mesmo o seu sexo. As circunstâncias da morte também estão por ser elucidadas.

Ainda conforme a pasta, a Delegacia Metropolitana de Pacatuba é responsável por investigar os crimes na região. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para a ocorrência.