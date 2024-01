PM do Ceará dá início a patrulhamento com bicicletas elétricas

Teve início neste sábado, 6, uma nova modalidade de policiamento ostensivo por parte da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Trata-se do emprego de bicicletas elétricas para o patrulhamento. O uso das bicicletas está em fase de teste na capital cearense.

“Após esse período, será realizada uma avaliação para ver a viabilidade do uso de forma permanente e de emprego do equipamento em outras áreas da Capital, Região Metropolitana e Interior do Estado”, disse a PM. “Outras polícias militares do país já utilizam essa forma de emprego do policiamento.”

Nesta fase de testes, apenas os policiais militares do Batalhão Turístico (BPTUR) estão utilizando o equipamento. Eles atuam nas regiões das praias do Futuro, Beira- Mar, Iracema e Barra do Ceará.