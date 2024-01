Dez pessoas são presas suspeitas de furtarem carga de caminhão em Ipaumirim

Veículo saiu de Fortaleza com destino a Juazeiro do Norte e tombou em um trecho da BR-116

Dez pessoas foram presas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), nessa quinta-feira, 4, suspeitas de furtarem um caminhão com carga de peças e objetos para veículos em Ipaumirim, localizado a 415,2 quilômetros de Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o caminhão saiu de Fortaleza, na manhã da quinta-feira, com destino a Juazeiro do Norte.