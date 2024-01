Homem condenado por tráfico de drogas é preso em Fortaleza

Um homem foi preso na manhã desse sábado, 6, por tráfico de drogas. A ação ocorreu no bairro Messejana, em Fortaleza. Segundo a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), Antônio Anderson Firmino da Silva, de 23 anos, já estava condenado pelo crime de tráfico de drogas e recebeu um mandado de prisão definitiva.

Antônio Anderson foi preso em uma via pública do bairro. Ele foi localizado a partir de investigações do Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DPJC).

Após a captura, ele foi conduzido à delegacia do 30º Distrito Policial (30º DP). Agora, ele está à disposição da Justiça.