Incêndio atinge galpão de fábrica de coco em Paraipaba

Um incêndio foi registrado em um galpão de uma fábrica de coco no município de Paraipaba, na Região Metropolitana de Fortaleza. A ocorrência foi registrada por volta de 1 hora da madrugada deste domingo, 7. O incêndio atingiu uma área de mil metros quadrados (m²) da fábrica, situada no km 83, na CE-085. Não houve vítimas.

Duas guarnições de combate a incêndios do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foram acionadas para conter as chamas.

Os militares informaram que, de acordo com populares no local, o incêndio começou em um galpão da empresa e se espalhou rapidamente para as cascas de coco.