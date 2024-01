Homem é preso após fazer a própria família refém no Vicente Pinzón

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da PM foi, então, acionado e conseguiu fazer com que as vítimas fossem liberadas.

Um homem de 49 anos foi preso após fazer familiares reféns na noite desse sábado, 6, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. As vítimas eram a esposa e a cunhada dele, mulheres de 40 e 42 anos, e a filha de 17. Elas foram liberadas sem ferimentos graves.

Quando os PMs conseguiram entrar no apartamento, encontraram uma pistola 9 milímetros, dois carregadores e munições. Além disso, os PMs ouviram relatos de que o homem havia agredido a cunhada. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal no contexto da violência doméstica, efetuar disparos de arma de fogo e submeter criança ou adolescente a vexame ou constrangimento.

Ele teve a prisão relaxada em audiência de custódia. A esposa dele não pleiteou a concessão de medidas protetivas. O homem deverá comparecer quinzenalmente na sede da Central de Alternativas Penais para informar suas atividades.

Ele também poderá cumprir a medida cautelar em órgão equivalente no estado do Pará, local de residência do custodiado. O POVO não divulga o nome do acusado para não permitir a identificação das vítimas.