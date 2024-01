Carnaval 2024: Maria Rita e Diogo Nogueira estão na programação

Prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) anunciou Programação Especial da Alta Estação na Capital. Entre as atrações do Réveillon e do Férias na PI, o gestor antecipou também atrações do Pré-Carnaval.

A cantora Maria Rita e o cantor e compositor Diogo Nogueira estarão no calendário de programações gratuitas em Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo como gestor, novas atrações musicais para o Carnaval 2024 de Fortaleza devem ser divulgadas em breve.