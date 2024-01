Esteban Tavares fará shows no Ceará em janeiro; saiba onde e quando

O cantor gaúcho Esteban Tavares virá ao Ceará para quatro shows no mês de janeiro. Dando sequência às apresentações no Nordeste, o músico fará shows nas cidades de Juazeiro do Norte, Iguatu, Quixeramobim e Fortaleza, nos dias 13, 14, 17 e 18, respectivamente.

Com uma carreira na música iniciada nos anos 2000, Esteban ganhou reconhecimento nacional após integrar a banda Fresno, no qual compartilhou a maioria das composições junto ao vocalista Lucas Silveira.

Realizando o primeiro show no Ceará em Juazeiro do Norte, a apresentação do dia 13 de janeiro, um sábado, irá acontecer no Cangaço Bar. Na data seguinte, Esteban faz show no Centro Cultural Banco do Nordeste de Iguatu.