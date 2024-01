Férias na PI: ruas da Praia de Iracema terão bloqueio nos dias de shows

Durante os dias do festival Férias na PI, a Prefeitura de Fortaleza terá um "plano operacional" nos arredores do Aterrinho da Praia de Iracema. Segundo a administração municipal, as ações englobam as áreas de trânsito, transporte público, limpeza, segurança, saúde e fiscalização.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) realizará bloqueios no trânsito da região. A avenida Historiador Raimundo Girão ficará interditada entre as ruas Ildefonso Albano e João Cordeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesse trecho, o acesso de veículos será autorizado apenas para moradores do local. Será necessário apresentar comprovante de residência para ter a passagem liberada nos bloqueios.