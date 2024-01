Desnível de bueiros em Fortaleza gera perigo a condutores

Situação pode causar acidentes e gerar prejuízos nos veículos, conforme motoristas. Reparo dos bueiros pode ser de responsabilidade da Prefeitura ou da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece)

Além da possibilidade de acidentes, os desníveis podem causar prejuízos aos veículos . O motorista de aplicativo Naeliton Barbosa, morador do bairro Montese, explica que o problema pode afetar peças dos carros, como o amortecedor e os pneus. Ele já chegou a gastar cerca de R$ 600 em reparos.

O desnível entre tampas de bueiros e asfalto pode causar acidentes e representar perigo aos motoristas que trafegam pela Cidade . No cruzamento das avenidas Eduardo Girão com Deputado Oswaldo Studart e próximo à Praça Manuel Dias Branco, por exemplo, é possível ver bueiros com tampa acima do nível do asfalto.

Em nota, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) informou que "realiza manutenção constante nas tampas dos poços de visita que compõem o sistema de esgotamento sanitário de Fortaleza".

A Cagece disse ainda que os equipamentos localizados no cruzamento da avenida Deputado Oswaldo Studart com a avenida Eduardo Girão e na avenida Eduardo Girão, próximo à Praça Manuel Dias Branco, receberão intervenção entre esta quinta-feira, 4 e esta sexta, 5.

No cruzamento da avenida Francisco Sá com a rua Adriano Martins, próximo ao Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, dois desníveis também são vistos pelos condutores.



Segundo o empresário Rômulo Alves, dono de uma loja que ficava localizada próximo ao trecho, os desnivelamentos nos bueiros do cruzamento eram constantes, mesmo após as restaurações. O empresário conta ter visto acidentes no local devido a isso, como tombos de motocicletas.



A rádio O POVO CBN apurou que os dois desníveis dos bueiros do cruzamento apareceram após restauração realizada no trecho, que deixou a camada de asfalto maior que as tampas dos bueiros.