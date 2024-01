Alunos de escola pública de Fortaleza participam de seletivas internacionais de astronomia

Oito estudantes do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros (CMCB), em Fortaleza, foram selecionados no último dia 21 de dezembro para participar da fase presencial das provas para as seletivas internacionais de astronomia. Os encontros, que ocorrerão no Rio de Janeiro durante o mês de março, consistem na etapa final da seleção, que deve escolher os representantes do País nas Olimpíadas Internacional (IOAA) e Latinoamericana (OLAA) da área.

Mais de dois milhões de crianças e adolescentes participaram do processo, que se inicia com a realização da Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA).

Os estudantes que obtêm o melhor desempenho na prova são anualmente convidados a participarem da primeira fase das seletivas internacionais, realizadas por meio de provas on-line.