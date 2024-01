Shows em Fortaleza: confira as atrações no primeiro semestre de 2024

O Vida & Arte separou uma lista com os principais eventos, especialmente nesse primeiro semestre do ano. Confira

Já no primeiro fim de semana de 2024, a Praia de Iracema volta a receber diversos shows, com a sexta edição da Férias na PI . O festival contém uma programação diversa em três dias de festas e também contempla artistas cearenses.

Estamos apenas no segundo dia de 2024 mas a programação de shows por Fortaleza já possui uma lista variada de shows para todos os gostos. Os apreciadores de música terão muitos motivos para sair de casa e apreciar seus artistas favoritos de perto. O Vida & Arte separou uma lista com os principais eventos, especialmente nesse primeiro semestre do ano. Confira:

Sexta-feira, 5 de janeiro





DJ Bugzinha



Mateus Fazeno Rock



Selvagens à Procura de Lei



Getúlio Abelha



Sábado, 6 de janeiro

Nação Zumbi



Gilsons



Domingo, 7 de janeiro



Maneva



Duda Beat



Ensaio da Anitta

Parceria de Anitta com Peso Pluma alcança Top 10 Global do Spotify e cantora celebra Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

O show da cantora em Fortaleza ocorrerá no dia 14 de janeiro, a partir das 17 horas, no Marina Park, localizado no bairro Moura Brasil. Com o tema "Carnaval", os Ensaios da Anitta de 2024 acontecem pela primeira vez na capital cearense e terão participação especial do cantor Rogerinho. Ingressos disponiveis no link.



Lagum

A banda mineira Lagum vai se apresentar em Fortaleza no dia 27 de janeiro Crédito: Reprodução/ Instagram

Ainda em janeiro, no dia 27, a banda mineira Lagum, formada por Pedro Calais, Otavio Cardoso, Jorge Borges e Francisco Jardim, retorna a Fortaleza trazendo a turnê “Depois do Fim”. O show da banda conhecida pelos hits “Oi”, “Deixa” e “Hoje Eu Quero Me Perder” será realizado no Auê, casa de shows localizada no bairro Coaçu. Os ingressos estão disponíveis no site Ingresso Digital.

Ciclo carnavalesco em Fortaleza



Silva e Maria Rita fazem parte da programação do Pré- Carnaval de Fortaleza Crédito: Reprodução/ Instagram

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou em dezembro a Programação Especial da Alta Estação na Capital e entre elas as atrações do Pré-Carnaval e Carnaval da cidade. O cantor capixaba Silva e o grupo baiano Olodum estarão no calendário de programações gratuitas, além de Maria Rita e Diogo Nogueira, os shows vão ocorrer no Aterrinho da Praia de Iracema. A programação completa ainda não teve detalhes divulgados.