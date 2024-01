Réveillon de Fortaleza: shows no Aterro reúnem público da Capital e Interior

Réveillon de Fortaleza: segundo dia de programação na Praia de Iracema Crédito: Samuel Setubal

Natural de Nova Russas, a 311 quilômetros de Fortaleza, Juraci Araújo, 32, chegou às 15 horas com uma turma de oito pessoas para assistir ao show de Mara Pavanelly. “Só dormimos e viemos logo. Trouxemos tudo, cadeiras, bebida e comida para aproveitar o show”, disse. As apresentações também são transmitidas ao vivo no Instagram da Prefeitura de Fortaleza. Wellington Teixeira, 26, enfermeiro e morador do município de Mombaça, a 300 quilômetros de Fortaleza, disse que se programou uma semana antes para assistir aos shows do Réveillon de Fortaleza. Ele compareceu com uma turma de 11 pessoas. O grupo chegou à Capital neste sábado, 30, e vai ficar até o dia 1º de janeiro. Com cadeiras, comida e bebida para aproveitar os shows, eles chegaram às 16 horas ao Aterro. “Combinados de sair de casa às 4h30min para chegar aqui em Fortaleza cedo. Chegamos, e está super de boa. Queremos ver Luísa, Mari e Bell Marques”, contou. Réveillon de Fortaleza: segundo dia de programação na Praia de Iracema Crédito: Samuel Setubal Réveillon de Fortaleza: segundo dia de programação na Praia de Iracema Crédito: Samuel Setubal Réveillon de Fortaleza: segundo dia de programação na Praia de Iracema Crédito: Samuel Setubal Réveillon de Fortaleza: segundo dia de programação na Praia de Iracema Crédito: Samuel Setubal Réveillon de Fortaleza: segundo dia de programação na Praia de Iracema Crédito: Samuel Setubal Réveillon de Fortaleza: segundo dia de programação na Praia de Iracema Crédito: Samuel Setubal Réveillon de Fortaleza: segundo dia de programação na Praia de Iracema Crédito: Samuel Setubal Réveillon de Fortaleza: segundo dia de programação na Praia de Iracema Crédito: Samuel Setubal Réveillon de Fortaleza: segundo dia de programação na Praia de Iracema Crédito: Samuel Setubal Réveillon de Fortaleza: segundo dia de programação na Praia de Iracema Crédito: Samuel Setubal Réveillon de Fortaleza: segundo dia de programação na Praia de Iracema Crédito: Samuel Setubal Réveillon de Fortaleza: segundo dia de programação na Praia de Iracema Crédito: Samuel Setubal Réveillon de Fortaleza: segundo dia de programação na Praia de Iracema Crédito: Samuel Setubal A decoradora Elizabeth Lima, 48, moradora do bairro Passaré, chegou às 15h30min para conseguir um local confortável para ver o show do Bell Marques. Ela aguardava ainda uma turma de sete pessoas e segurava uma cadeirinha comprada no local por R$ 20. "Fui pro trabalho, arrumei tudo e vim pra cá. Só rasteirinha e água agora”, conta.

Play

Para acompanhar a filha de 12 anos, que é fã da cantora Luísa Sonza, o operador de guindaste Francisco Edson, 37, morador do bairro Messejana, disse que se organizou para conseguir um local bom para os shows durante toda a semana. "Chegamos às 15 horas para ficar mais próximo do palco para ela curtir mais", disse. Para deixar o local mais confortável, Edson revela que o foco foi alimentação e hidratação. "Trouxemos água, refrigerante e cerveja, além de alguma coisa para comer", destacou o operador, que ainda revelou expectativas para assistir ao show do cantor Péricles. Além da preocupação de ter um local bom para sentar, a turma da estudante Tamires Justino, 20, resolveu trazer uma barraca de camping para aumentar ainda mais o conforto e zelar pelo descanso durante a maratona de shows do segundo dia do Réveillon de Fortaleza.