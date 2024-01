Acessibilidade: Réveillon tem audiodescrição, área para PCDs e intérprete de Libras

A festa de Réveillon de Fortaleza 2024 conta com esquema de acessibilidade para Pessoas com Deficiência (PCDs) nos três dias de evento, iniciado nesta sexta-feira, 29. Segundo a Prefeitura, o plano de acessibilidade tem distribuição de fones de ouvidos com audiodescrição, intérprete de Libras (Linguagem Brasileira de Sinais), rampa para acesso e área exclusiva para PCDs.

Réveillon de Fortaleza: Prefeitura disponibiliza fones de ouvidos com audiodescrição

Durante os três dias de festa serão distribuídos 30 fones de ouvidos com audiodescrição na área reservada para pessoas com deficiência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A audiodescrição possibilita uma ideia tridimensional do que está acontecendo no evento. Fortaleza hoje se qualifica para realizar não apenas o maior, mas também o mais inclusivo réveillon do País”, afirma Emerson Damasceno, coordenador especial da Pessoa com Deficiência de Fortaleza.