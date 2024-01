Réveillon chuvoso? Confira a previsão para as regiões do Brasil

O último final de semana de 2023 promete ser um pouco mais frio em cidades do Sul, um pouco mais úmido no Sudeste e ter pancadas mais regulares em parte da costa norte do Brasil.

A empresa de serviços meteorológicos Climatempo alerta para a previsão de chuva e tempo nublado na maioria do País. Por isso, uma das recomendações é sair com um guarda-chuva nos próximos dias.

Seja na praia, com a família ou entre amigos, com o réveillon batendo na porta, diversos brasileiros já possuem lugar para assistir à queima de fogos. Mas para curtir com segurança, uma das preocupações nesse momento de muita festa é o clima.

Norte e Nordeste

As regiões Norte e Nordeste terão a presença de massa de ar seco com pancadas de chuva (especialmente entre a tarde e à noite) e muitas nuvens em diversas capitais como Boa Vista, Fortaleza, Manaus, Maceió e Salvador.

A previsão também é de que a primeira quinzena de janeiro seja com bastante umidade e registro de chuva em praticamente toda a região Nordeste.

Sul e Sudeste

Na maior parte do Sul haverá predomínio de sol e tempo firme, com elevação de temperatura. Um pouco de chuva é prevista para as capitais Curitiba e Florianópolis, enquanto Porto Alegre inicia o novo ano com tempo seco.

No Sudeste, há presença de nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No Rio de Janeiro haverá temperaturas mais baixas no final de semana, assim como em São Paulo.

Centro-Oeste

A capital do País, Brasília, também estará nublada com possibilidade de chuvas. Já Cuiabá, mesmo com previsão de pancadas isoladas, apresenta temperaturas que podem chegar até 39°C.

Leia Mais: Veja as previsões do tarot para janeiro de 2024