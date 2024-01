Réveillon na praia: confira pontos próprios para o banho nas praias do Ceará

Com a chegada do fim de semana e do aguardado Réveillon, muitos cearenses e turistas estão ansiosos para aproveitar as praias do Ceará e dar as boas-vindas ao novo ano com os pés na areia. No entanto, é fundamental estar atento às condições das praias na região.

Em Fortaleza, até domingo, 31, dos 33 trechos de litoral avaliados pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), apenas 18 estão próprios para banho.

Confira os locais indicados para a entrada no mar em Fortaleza: