Adolescentes são investigados por matar funcionário do metrô no Conjunto Ceará

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Trio foi apreendido no mesmo dia em que ocorreu o latrocínio, suspeito de praticar roubos em frente a delegacia

Os adolescentes apreendidos suspeitos de estarem praticando roubos na entrada da Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) também são investigados pela suspeita da morte de um funcionário da estação do metrô do Conjunto Ceará, durante um assalto. Ambos os casos foram registrados nessa quarta-feira, 27.

A apreensão dos jovens, que têm 15, 16 e 17 anos de idade, ocorreu durante a noite, no bairro São Gerardo. Com eles, policiais militares do 18º Batalhão encontraram um simulacro de arma de fogo. Uma das pessoas que teria sido roubadas pelo trio compareceu à DCA e prestou depoimento.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O latrocínio ocorreu pela manhã. Francisco Ivo Alves Andrade, 40 anos, foi morto a golpe de faca na avenida J, por volta das 5h30min. Câmeras de vigilância flagraram os adolescentes antes do ato infracional.