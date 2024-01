Homem é denunciado por homicídio em via pública no Planalto Ayrton Senna

Vítima foi atingida com oito disparos e não resistiu. Crime ocorreu no dia 1º de outubro

De acordo com o Ministério Público do Ceará (MPCE), o homicídio ocorreu no dia 1º de outubro. A vítima, Leandro Santos de Lima Pereira, 34, saia de uma escola após votar na consulta pública para o Conselho Tutelar, quando teria sido abordado por Waltemir. O réu disparou contra Leandro, que foi atingido por oito tiros.

A denúncia do MPCE afirma que a motivação do crime teria sido relacionada ao conflito de grupos criminosos atuantes na Capital. Waltemir, que teria ligações com a facção Guardiões do Estado (GDE), acreditava que Leandro tinha vínculos com o grupo rival, Massa. Meses antes, Leandro já tinha sido vítima de outra tentativa de homicídio.

Waltemir já tinha antecedentes por homicídio, organização criminosa e tráfico de drogas. O homem é conhecido também pela alcunha de Lobão ou Lobão da Portelinha.