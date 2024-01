Praia de Iracema no Réveillon: Semace realiza coleta de balneabilidade nesta terça

Canal fluvial na praia dos Crush, atualmente imprópria Crédito: FÁBIO LIMA

A coleta de amostragem da água do mar da orla de Fortaleza, realizada pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) para determinar os trechos próprios para banho, foi realizada nesta terça-feira, 26. O órgão efetua a coleta semanalmente às segundas, mas atrasou nesta semana devido ao alto fluxo de banhistas na Capital ontem, 25, feriado de Natal, dia em que dezenas de pessoas se banharam em um buraco com água suja na Praia dos Crush. Os resultados devem ser divulgados na sexta, 29, e último boletim do ano sobre a balneabilidade da Semace de 2023 deverá definir se a Praia de Iracema, um dos principais points para turistas e fortalezenses durante o Réveillon, estará apta para receber banhistas. Isso inclui um trecho controverso da Capital: a Praia dos Crush, que esteve imprópria ao longo de quase 80% do ano. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Conforme a Semace, um trecho de mar pode ser apontado próprio para banho “quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver no máximo 100 enterococos Enterococcus são um gênero de bactérias resistentes que, apesar de já existirem no organismo humano naturalmente, podem causar infecções e doenças caso sejam oriundas de ambientes externos contaminados.

por 100 mililitros da amostra”.

As pastas foram questionadas se haverá alguma ação, como sinalização ou agentes em campo, caso o boletim da Semace indique áreas impróprias para banho, visto que é tradicional a entrada no mar durante a virada de ano. Representando os órgãos mencionados, a Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) informou que o “plano operacional de limpeza urbana prevê quatro dias de limpeza e seis dias de lavagem na região do evento, com mais de 300 profissionais envolvidos, entre garis e corpo técnico. Os serviços ocorrem antes e depois de cada evento”. A nota enviada não responde sobre orientações à população quanto a balneabilidade e contaminação do mar. Ainda, relembra que a Seinf executou um desvio na rede de drenagem que convergia para o mar. O desvio permite o bloqueio do fluxo durante o período de Sol. “Ainda é possível que ocorra alguma contaminação residual, sobretudo em época de chuva”, diz a nota.

Segundo o texto, as medidas foram realizadas no mês de novembro. Além do desvio, “a gestão municipal realizou a limpeza da área da praia removendo toda a areia contaminada do local para o aterro sanitário. (...) Após as chuvas dos últimos dias, a Prefeitura tem reforçado os serviços de limpeza da região”. Já a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) foi demandada por atualizações sobre a atuação do órgão junto à Prefeitura de Fortaleza no que tange as ligações clandestinas de esgoto na Praia de Iracema. A empresa informou que está marcada para essa quarta-feira, 27, uma reunião interna entre os gestores. O encontro tem o objetivo de determinar de que forma a Cagece poderá contribuir na regularização do saneamento, processo que será conduzido pela Seinf.