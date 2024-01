Comunidade católica promove ceia solidária no centro de Fortaleza

Com o tema, "Em busca de um lugar", a ação promovida pela pela Comunidade Católica Shalom atendeu pessoas em situação de rua da capital cearense

Na véspera de Natal, data que figura a comunhão familiar, aqueles cuja conjuntura desampara contam com a solidariedade de quem busca estreitar as fronteiras sociais. O "Shalom Amigo dos Pobres", promovido pela Comunidade Católica Shalom neste domingo, 24, visa atender pessoas em situação de rua no Centro de Fortaleza.

O tema escolhido para o Natal deste ano no projeto foi "Em busca de um lugar". O coordenador da Casa São Francisco, Thacio Romano, ressalta que a proposta deste tema "nos fará refletir sobre o mistério do menino Deus que nasce e precisa encontrar um lugar, uma manjedoura, sendo que essa manjedoura pode ser o seu coração".

As atividades, iniciadas às 17h, incluíram a missa, com um coral de Natal composto por pessoas em situação de vulnerabilidade atendidas no próprio Shalom, além de uma apresentação teatral, para, então, dar início à tradicional ceia de Natal.