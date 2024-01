Passe livre estudantil teve mais de 2 milhões de passagens em um mês, diz Sarto

Em novembro, o número de passagens emitidas chegou a 1,3 milhão. No balanço de dezembro, foram 673.993 mil passagens gratuitas. O quantitativo tende a ficar reduzido em virtude do período do início das férias escolares.

Desde a implementação do passe livre estudantil em Fortaleza , no dia 13 de novembro, foram emitidas mais de 2 milhões de passagens gratuitas a estudantes que residem na Capital. O balanço, feito até essa segunda-feira, 11, foi divulgado pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), em live nas redes sociais, nesta terça-feira, 12.

Em live, o gestor municipal celebrou o quantitativo das passagens gratuitas. “Nós celebramos esse número porque é uma conquista histórica, uma política que visa à inclusão, incentivo à educação, previne a evasão escolar e contribui para a renda das famílias cearenses”, destacou Sarto.

Para a utilização do passe livre estudantil, é necessário que o estudante possua a carteirinha de estudante emitida pelo órgão credenciado junto à entidade gestora do transporte público de Fortaleza para garantir a gratuidade. Em 2023, o total de 282.063 carteirinhas de estudante foram confeccionadas na Capital.

Com o documento, estudantes da rede pública ou privada podem ter direito a duas passagens gratuitas por dia útil. O benefício é válido de segunda a sexta-feira.

Além das duas passagens, a tarifa estudantil, que equivale a um terço da passagem inteira, está mantida para as demais viagens. As viagens dos alunos serão identificadas por meio do Bilhete Único, permitindo maior controle dos usuários.

Na operação, a Prefeitura de Fortaleza arcará com os custos da proposta. No entanto, é permitido que empresas de transporte públicos também auxiliem, com incentivos, à medida.

Com a aprovação do Passe Livre Estudantil, as tarifas metropolitanas e outros benefícios, como a meia passagem, não serão revogadas e continuam funcionando normalmente. Os estudantes que ultrapassarem as duas gratuidades do benefício, ainda poderão utilizar a meia passagem.