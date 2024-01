STJ mantém prisão de empresário acusado de matar advogado em Fortaleza

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou liminar e manteve a prisão de Ernesto Wladimir Oliveira Barroso, que é acusado da morte do advogado Francisco Di Angellis Duarte de Moraes. O crime aconteceu no dia 6 de maio, no bairro Parquelândia, em Fortaleza.

A execução teria sido motivada por extorsão, conforme a denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Antes da morte, o automóvel do advogado foi rastreado por mais de 200 horas.