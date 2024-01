Motociclista por app é interrogado e morto em Fortaleza por facção

O "interrogatório" e a morte do rapaz foram filmados e compartilhados por meio das redes sociais. Familiares contam que vítima não tinha envolvimento com crimes e trabalhava durante o dia com transporte de passageiros. Durante a noite, ele fazia entregas de alimentos

Um motociclista que fazia transporte de passageiros e entregas por meio de aplicativo foi encontrado morto, com marcas de tiros, no bairro Siqueira, em Fortaleza. O corpo foi achado no último dia 1º de dezembro, um dia depois de a vítima desaparecer para realizar entregas no Grande Bom Jardim. Vídeo gravado por integrantes de facção criminosa mostra o rapaz sendo interrogado dentro de um apartamento e, em outras imagens, ele aparece sendo morto a tiros.

A vítima foi identiifcada como Danilo da Silva Lima, de 31 anos. No vídeo obtido pela reportagem, Danilo é indagado se tem familiares envolvidos com o crime, se tem relação com organização criminosa, se já foi preso e onde mora.

O rapaz nega todas as perguntas e afirma que mora nas proximidades da avenida Osório de Paiva. O POVO apurou que a motivação investigada é de que Danilo possuía uma fotografia no aparelho celular em que fazia um sinal semelhante ao de "paz e amor", no entanto, para as facções criminosas esse sinal faz referência ao Comando Vermelho (CV).