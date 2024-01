Parque do Cocó: visitantes relatam problemas nas trilhas

Novo gestor do Parque Estadual do Cocó declara que planeja retomar o Pacto pelo Rio Cocó para a despoluir do Rio

Com o período das férias escolas no fim de ano, fortalezenses e turistas aproveitam para visitar o Parque do Cocó, em Fortaleza. Reconhecido como o maior parque natural em área urbana do Nordeste, o local oferece áreas que mesclam o lazer com a ecoeducação. Mas alguns visitantes destacam problemas relacionados à infraestrutura e à preservação ecológica do local.

A professora de biologia Juliana de Araújo utiliza o espaço como extensão da sala, com aulas de campo no Parque do Cocó há mais de 15 anos. Na manhã da última quarta-feira, 29, ela aproveitava a reta final do semestre letivo nas escolas públicas de Fortaleza para novamente levar seus alunos ao Parque.

“Eu gosto muito daqui e os alunos também sempre se mostram muito interessados”, comenta Juliana. Contudo, por conhecer bem as trilhas interligadas, a professora relata dificuldades no percurso. “Em época de chuva, aqui fica com muita lama e é difícil se locomover, então temos que tomar muito cuidado”, aponta a educadora.