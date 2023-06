Engenheiro Agrônomo será novo gestor do Parque do Cocó

O engenheiro agrônomo Narciso Ferreira Mota, servidor da Universidade Federal do Ceará (UFC), será o novo gestor do Parque do Cocó. A informação é da titular da Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), Vilma Freire, durante solenidade que deu início ao Junho Ambiental, nesta segunda-feira, 5, no Palácio da Abolição.

No sábado passado, dia 3, O POVO publicou matéria alertando que o Parque do Cocó e quase dois terços da Unidades de Conservação do Ceará estavam sem nomeação de um gestor.

Na solenidade, houve assinatura de convênio entre a Sema e a Secretaria Estadual do Trabalho, para efetivar o primeiro emprego para os participantes do Programa Agentes Jovens Ambiental (AJA), que hoje reúne 10 mil pessoas. Houve ainda assinatura da Lei de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), que será encaminhada à Assembleia Legislativa.

Narciso, de acordo com a secretária, tem experiência não só em questões ambientais, também sociais. "Identificamos que ele tem um potencial que pode agregar muito na gestão do Parque. "Assim que eu assumi, procurei um nome que pudesse atender às demandas daquele equipamento. O principal desafio hoje no Parque é a questão do vandalismo", afirmou