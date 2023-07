Da Beira Mar ao Cocó, famílias curtem fim das férias em Fortaleza

No último fim de semana antes da volta às aulas, O POVO visitou a Beira Mar e o Parque do Cocó para ouvir a população sobre a véspera do fim das férias

Na véspera do fim das férias escolares, famílias passearam por polos de lazer de Fortaleza para aproveitar o último fim de semana de julho. Do Centro Cultural Belchior ao Náutico Atlético Cearense, a orla teve um sábado, 29, movimentado, e neste domingo, 30, o Parque do Cocó foi local para brincadeiras mais tradicionais.

Pessoas de diversas faixas etárias preenchiam o calçadão, seja caminhando, praticando alguma atividade física ou esportiva, ou aproveitando as delícias gastronômicas. Os banhistas se concentravam principalmente na Praia do Lido, ou Praia dos Crush.

Alguns pais levaram as crianças para assistir ao pôr do Sol no trecho. Foi o caso da artesã Roberta Castro, 39, que vende bijuterias em um box da Feirinha da Beira Mar. O expediente de trabalho contou com a presença do marido e dois filhos, que foram aproveitar o movimento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

FORTALEZA-CE, BRASIL, 29-07-2023: Praia do Havaizinho. Praia de iracema. Movimentação na orla de Fortaleza no ultimo de fim de semana das ferias de julho. (Foto: Aurelio Alves/O Povo) Crédito: AURÉLIO ALVES

Geisiane Santos, 33, e o marido centralizaram as atividades de férias em casa, mas não hesitaram em aproveitar o mar da Praia de Iracema no último fim de semana das férias. “Na semana é difícil, porque quem fica de folga são eles, né? A gente ainda tem que trabalhar”, afirmou Geisiane, rindo.

Os dois filhos gêmeos de Antônia Michele, 41, também passaram a maior parte da folga da escola em casa. Mas a autônoma relatou que não podia deixar de levá-los para conferir o espetáculo do entardecer.

Leia Mais Conheça as leis para viagens com crianças na ausência de um dos pais

Família de cearenses se prepara para viajar pela América do Sul a bordo de um Motorhome

Em um fusca, pai e filho viajam de Santa Catarina ao Ceará para ver fósseis de dinossauros

Por outro lado, Patrícia Paula, 44, fez questão de manter os pés das duas filhas na areia durante o recesso. A pedagoga e o marido são “praieiros” e, segundo relata, fazem questão de mostrar a orla cearense às filhas.

“A gente acha importante conhecer aqui [o Ceará] e gosta de praia, então levamos as meninas para algumas que elas não conheciam”, explica Patrícia.

Praia também foi destino de algumas das saídas de férias de Frank Baima, 34, e Amanda Campo, 34, um casal de meteorologistas, e seu filho, Otávio. O trio passeou por Canoa Quebrada, Praia do Futuro e, nesse sábado, pela Beira Mar.

Apesar de elogiarem a “experiência dos cartões-postais” do Estado, sinalizaram a falta de acessibilidade. Otávio precisa se locomover com cadeira de rodas e, segundo Amanda, ela e o companheiro precisaram levantar o filho para acessar alguns dos locais, sem nomear quais.

Crianças se divertem em piscinas naturais na Praia do Futuro; ENTENDA o fenômeno

Fim de férias em Fortaleza: visita ao Cocó

Alguns dos pais ouvidos pelo O POVO neste domingo, 30, destacaram a importância do Cocó como aliado em um desafio contemporâneo na criação dos filhos: o tempo de tela.

A supervisora escolar Andréa Teles, 35, tem costume de levar a filha ao local por reconhecer os benefícios da natureza. “Uma das coisas que mais prezo é a distância do celular. Fazer atividades, ver pessoas novas”, conta ela.

Sem telas: CONFIRA sete brincadeiras para fazer com as crianças em casa

A visão é compartilhada por Déborah Yone, 34. A terapeuta ocupacional estava acompanhada do marido e uma sobrinha pequena e celebrou não ter visto “nenhuma criança com tela”.

“Isso é o que mais me agrada” no Parque do Cocó, diz ela, que deseja ver a estrutura do local em outras áreas de Fortaleza com potencial, como o Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy.

FORTALEZA, CEARÁ, 30-07-2023: Fim das férias escolares em Fortaleza. Pais aproveitam para levar seus filhos ao Parque do Cocó, na programção do Viva O Parque. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Déborah também sublinha outras vantagens do Cocó, como a redescoberta, pelas crianças, de brincadeiras mais tradicionais. “Hoje ela [a sobrinha] brincou de pular corda e jogar bola. E você não vê muito isso hoje em dia, é menos presente devido aos celulares”, relata. Além disso, a visita auxilia os mais novos a tomar noção do cuidado com a natureza.

A auxiliar administrativa Vitória Fernandes, 31, concorda que a natureza pode ser agente de “conscientização”. As crianças podem, na visão dela, “aprender a respeitar limites, saber até onde pode ir, o que brincar ou não”.

“É importante tanto pela natureza quanto pela interação com outras crianças, de outros locais”, acrescenta a confeiteira Caroline Medeiros, 33, que costuma frequentar o Cocó. O desenvolvimento infantil é impactado, inclusive, nas “questões de trabalhar o medo” de esportes, conta Andréa Teles.

FORTALEZA, CEARÁ, 30-07-2023: Fim das férias escolares em Fortaleza. Pais aproveitam para levar seus filhos ao Parque do Cocó, na programção do Viva O Parque. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Ronaldo Ferreira, 34, padrasto de três meninos, aprova a “tranquilidade” da visita ao Cocó, pois não só desconecta as crianças da Internet como permite “respirar um ar mais puro”.

Já Rafael D’Ângelo, 36, é enfático no objetivo de “extravasar a energia” ao levar os três filhos ao parque. Afinal, como diz Tatiane Pereira, 28, “tem um bocado de coisas para se entreter durante o dia”.

A programação no Cocó é organizada toda manhã de domingo pelo projeto Viva o Parque, da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança no Clima (Sema). A agenda inclui oficinas ambientais, aulas de dança, palestras, contação de histórias infantis, brincadeiras tradicionais, trilhas ecológicas, massagem e apresentações culturais.

As atividades, disponíveis no site da Sema, acontecem em quatro Unidades de Conservação (UCs) estaduais:

Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) do Sítio Curió, em Fortaleza;

Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Maranguapinho;

Parque Estadual do Cocó;

e Parque Estadual Botânico do Ceará, em Caucaia.

Fim de férias em Fortaleza: confira agenda

Apesar de estar na reta final, a programação de férias da Prefeitura de Fortaleza ainda oferece possíveis passeios para as famílias da Capital. Ainda neste domingo, a cantora estadunidense de blues Deanna Bogart se apresenta no Anfiteatro da Beira-Mar. Veja a agenda:

Domingo (30/07)

Fortaleza Hip Hop

Local: Centro Cultural Belchior - Rua Pacajus, 123

Horário: 8h30 às 20h

Projeto Pôr do Sol

Local: Espigão da Praia do Náutico

Horário: 16h30

Atrações: Oliveirinha e Karolzinha

Cultura à Beira-Mar

Local: Anfiteatro da Beira-Mar

Horário: 19h

Atrações: Deanna Bogart & Big Joe Manfra Blues Band e banda The Shout (tributo aos Beatles)

Segunda-feira (31/07)

Conexão Cultural

Local: Terminal do Papicu

Horário: 18h

Atrações: Leandro Lima e William Ciríaco e trio