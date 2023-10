Incêndio em vegetação do Cocó é mais um dos 4.118 registrados no Ceará

Crédito: Assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiros do Ceará

Um incêndio em uma área pequena mas com muita vegetação no Parque do Cocó, próximo a Cidade Ecológica do bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, foi registrado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) nesta terça-feira, 3. O fogo demorou cerca de três horas para ser controlado.

O CBMCE ainda apura o motivo do ocorrido. No entanto, conforme agentes da corporação, o calor e as fortes ventanias dificultaram o momento de conter as chamas.

De acordo com 1º tenente Márcio Ramos de Castro, o local — próximo a faculdade de medicina da Universidade de Fortaleza (atrás do bloco de veterinária) — ficou tomado por muita fumaça, e diversos animais silvestres — como cobras — acabaram mortos.