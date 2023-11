Dia de Finados: famílias partilham lembranças em visita a cemitérios de Fortaleza

Dia de Finados: visitas no cemitério Parque da Paz, no bairro Passaré, em Fortaleza Crédito: Samuel Setubal

"Eu sei que ele não está aqui, mas foi aqui que deixei ele". Esse é o sentimento que levou a atendente Sônia Maria, 55, a visitar a lápide do pai. A sensação de proximidade com o familiar falecido é o que move outras centenas de pessoas aos cemitérios nesta quinta-feira, 2, Dia de Finados, em Fortaleza. No cemitério Parque da Paz, no bairro Passaré, Sônia levou uma rosa e velas para fazer uma oração para o pai, que morreu há quase três anos. "Meu pai era a base de tudo na minha casa. Tento não lembrar dele, mas é impossível. A gente se acostuma com a dor, mas esquecer a gente não esquece", afirma.

O local tem movimentação intensa desde o começo desta manhã, quando o fluxo de veículos próximo à entrada do cemitério era lento e formava filas de cerca de 600 metros. O trânsito conta operação da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) com apoio dos agentes da Via Livre, em operação especial para este Dia de Finados. Dia de Finados: visitas no cemitério Parque da Paz, no bairro Passaré, em Fortaleza Crédito: Samuel Setubal Dia dos Finados: freiras próximo à entrada do cemitério Parque da Paz, no bairro Passaré, em Fortaleza Crédito: Samuel Setubal Dia dos Finados: trânsito intenso próximo à entrada do cemitério Parque da Paz, no bairro Passaré, em Fortaleza Crédito: Samuel Setubal “É uma coisa maravilhosa prestar homenagem a eles. Eles são anjos de Deus, não são mais pessoas. E venho também agradecer a Deus por essa graça, porque de qualquer maneira ficou conosco tanto tempo”, diz a dona de casa Zeneide Moura, 65, que foi ao local visitar o jazigo de uma pessoa que auxiliou na sua criação durante a infância. Para ela, o sentimento é de amor e gratidão. Bruna Bruno, 23, que perdeu o pai há cinco meses, também foi ao Parque da Paz. “É como se fosse um alívio, é muito bom estar aqui. Mesmo só sendo um alívio psicológico”, afirma a jovem. Maria Pires, 56, acompanhou a filha na visita. “Aqui é como estar mais próximo dele”, relata. As duas aproveitaram o dia para rememorar lembranças boas que tinham com o familiar. Saudade que transforma a vida dos que ficam; LEIA o especial de Dia de Finados no O POVO +

Encontrar na fé o conforto para a dor causada pela perda do filho de 17 anos foi o caminho percorrido por Rogério Xavier, 47. O pai, que foi ao jazigo do adolescente no Parque da Paz, conta que o filho teve uma morte súbita há dois anos. “Dói muito a saudade, mas essa presença do amor de Deus, do amparo, a gente sabe que o espírito santo nos conduz”, diz.

O local terá missas durante todo o dia, às 12h, 14h e 16h. Já ocorreram três missas no período da manhã. No Cemitério Municipal do Mucuripe, o fluxo bem tranquilo era bem tranquilo por volta das 12h30min. O local passou por serviços de requalificação na semana passada e a entrada e acapela estão pintadas. Há banheiros químicos no local. Com o cemitério do Mucuripe, Fortaleza tem mais quatro: Parangaba, Bom Jardim, Messejana e Antônio Bezerra. Expectativa de público é de quatro mil visitantes neste feriado.