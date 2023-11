Dia de Finados: confira programação dos cemitérios em Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01-11-2023: Preparativos para o Dia de Finados, no Cemitério São João Batista, no centro da cidade. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

- Cemitério São João Batista O mais antigo cemitério de Fortaleza, localizado no centro da Cidade, irá funcionar das 6 às 18 horas desta quinta e conta com seis missas previstas para as famílias visitantes. A administração do cemitério espera que este ano, após o fim da pandemia de coronavírus, um maior número de pessoas volte a realizar visitas aos túmulos. Com programação desde segunda, cerca de 50 mil pessoas devem visitar os 15 mil jazigos esta semana. - Cemitério Parque da Paz Também haverá programação no cemitério Parque da Paz, no bairro Passaré. As famílias poderão visitar os falecidos entre as 7 e as 17 horas e participar de duas celebrações. - Cemitério Jardim Metropolitano

Situado no município de Eusébio, a 24 quilômetros de Fortaleza, o Cemitério Jardim Metropolitano terá programação das 7 às 17 horas. Serão realizadas duas missas campais, sobrevoo de helicóptero com chuva de rosas, além de missas na capela e apresentações de uma orquestra e dos grupos religiosos Shalom e da Igreja Batista do Sétimo Dia. - Cemitério Parque Bom Jardim O maior cemitério público de Fortaleza abre para visitação às 7 horas e encerra as atividades de quinta-feira às 17 horas. Serão celebradas oito missas, cinco da Igreja Católica Apostólica Brasileira e três da Romana. Entre 7 e 10 mil visitantes são esperados no feriado e terão à disposição 20 barracas, 21 vendedores ambulantes e 11 estandes de funerária no local.



- Cemitério Parque São José Popularmente conhecido como “Cemitério da Parangaba”, o Parque São José funcionará entre 7 e 18 horas. Cerca de 4 mil pessoas devem acessar o equipamento, que terá três missas ao longo do dia - Cemitério Público da Messejana