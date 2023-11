PRF começa operação de Dia dos Finados; veja orientações e rodovias mais movimentadas

A ação acontece entre os dias 1º e 5 de novembro e visa reduzir a violência no trânsito, especialmente em trechos críticos, onde acidentes são mais comuns

Em razão da grande quantidade de pessoas que decidem viajar no feriadão de Finados, entre os dias 2 e 5 de novembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) começou na madrugada desta quarta-feira, 1º, uma operação para garantir mais segurança nas rodovias cearenses. A ação, que segue até o fim do período festivo, visa reduzir a violência no trânsito, especialmente em trechos críticos, onde acidentes são mais comuns.

“A operação tem como finalidade diminuir a violência no trânsito. A PRF vai intensificar as fiscalizações de excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagens em locais proibidos”, destaca o policial Werisleyk Queiroz, em vídeo.